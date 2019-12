Artsen hoeven na mammogram niet alles te melden: voor Annet is het nu te laat

Annet Brinkerink is nog redelijk optimistisch als ze in december 2017 naar de huisarts stapt met een rare bult in haar oksel. „Ik voelde dat het fout zat, maar ik dacht: ‘Ik ben er op tijd bij, ik ga voor genezing’. Want tijdens al die onderzoeken was er toch nooit wat gevonden?” Ook de huisarts is aanvankelijk niet erg bezorgd, omdat ze regelmatig gescreend is.