‘Artsen blokkeerden toegang tot levensreddend medicijn’

Het middel is in Amerika al toegelaten, maar in Europa nog niet. Uit correspondentie van het ziekenhuis aan ouders blijkt nu dat hen is verteld dat ze niet kunnen meedingen naar een speciale gentherapie. Terwijl dat volgens de Inspectie Gezondheidszorg, zorgminister Bruins en medicijnfabrikant Novartis wel kan.



De Zwitserse fabrikant Novartis verloot in totaal honderd doses van het levensreddende middel Zolgensma. Onder meer kinderen uit Europa met Spinale Musculaire Atrofie (SMA) kunnen zich hiervoor aanmelden. Ouders van patiëntjes in Nederland horen echter van behandelend artsen dat zij niet in aanmerking komen.



De betrokken ouders laten aan de omroep weten dat ‘alleen een artsenverklaring een aanmelding in de weg staat’. In een brief aan de ouders staat echter te lezen dat het ‘helaas vanuit Nederland nog niet mogelijk is om aangemeld te worden voor de loting van Novartis’.