Anti-uitdrogingsmiddel ORS plots in trek: niet vanwege diarree, maar tegen kater

persoonlijke verhalen Reina leeft al 34 jaar met hiv: ‘Misschien word ik zelfs nog oma’

Hiv was een doodvonnis, toen het virus veertig jaar geleden in Nederland opkwam. Intussen is de wereld veranderd. Reina, Jerry en Leo leven al jaren met hiv. ‘Het duurde jaren voor ik weer vooruit durfde te kijken.’

13 augustus