Anne-Felice (13) had bocht van 80 graden in ruggengraat, maar moest wachten op operatie

Hans (52) kreeg vijf jaar geleden een hartstil­stand en raakt het internet met zijn tatoeage én boodschap

16 oktober ‘08 oktober 2016 hield mijn hart op met kloppen. Die dag had ik zoveel geluk’, met die woorden opende Hans Rhebok vorig weekend een LinkedIn-bericht. Het klinkt misschien tegenstrijdig, maar het is precies hoe Hans terugkijkt op die zwarte dag met een gouden randje. Hij had dan wel dood kunnen zijn, maar hij lééft nog. En dat is dankzij reanimatie en AED. De gebeurtenis zette hem aan het denken en inmiddels maakt hij zich hard voor meer AED’s en reanimatiekennis in Nederland. En de boodschap die hij daarover deelt op LinkedIn werd breed ontvangen.