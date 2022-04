André Rouvoet twijfelde of hij GGD-baas wilde worden, maar corona gaf de doorslag: ‘Wil iets te doen hebben’

Truus (71) werd kaal door haarziekte en snapt de klap van Will Smith: ‘Goed dat er nu wél aandacht is voor alopecia’

Met een fikse klap bij de Oscar-uitreiking staat de haarziekte alopecia plots in de spotlights. Een onprettige aanleiding, maar Truus van Donk (71) ziet er het positieve wel van in. Ze heeft zelf alopecia en vindt dat er best meer aandacht mag komen voor de nare aandoening.

28 maart