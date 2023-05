‘Als je kind extreem veel sport, sociale dingen skipt of heel weinig eet, moeten er alarmbellen rinkelen’

Mensen bellen onnodig 112, campagne moet druk spoedzorg verlagen

Mensen die 112 of de huisartsenspoedpost bellen, hebben die acute zorg niet altijd nodig voor hun kwaal. Met een publiekscampagne willen onder anderen huisartsen en de ambulancezorg in samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid de druk op de spoedzorg in Nederland verlichten.