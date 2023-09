Actrice Monic Hendrickx is niet goed in hardlopen: ‘Bij Penoza mocht ik niet rennend in beeld’

Hemd van het lijf Voor oud-kickbokser Remy Bonjasky is diëten een no-go area: ‘Je moet je levens­stijl veranderen’

Remy Bonjasky traint in zijn eigen sportschool als het rustig is, want dan hoeft hij geen praatjes te maken. Zwakke plek zijn z’n ogen, hij heeft een netvliesloslating. ‘Een bokserskwaal.’ In de Mezza-rubriek Hemd van het Lijf vertellen BN’ers over hun gezondheid.