Actrice Medina Schuurman: ‘Door de overgang heb ik een bizar kort lontje’

‘Ik werd juist dunner door de overgang’

Eten en drinken: ‘Vanaf mijn elfde ben ik een gezondheidsfreak: vegetarisch eten, weinig snoepen. Ik leef nog steeds vrij gezond, alleen drink ik elke dag een glas wijn om een uur of vijf, dat is mijn momentje. Soms doe ik aan kitchari-vasten: drie dagen een Indiaas bonengerecht eten. Goed voor de spijsvertering en het reinigt mijn lichaam. Vroeger was ik te streng bezig met diëten. Ik had een eetprobleem en was als jonge dame obsessief bezig met mijn gewicht. Ik neigde naar anorexia en ben in therapie gegaan. Er zit altijd iets onder dat eetgedrag, problemen die je moet oplossen als mens. Toen ik in de overgang kwam en hoorde dat je daardoor wel tien kilo aankomt dacht ik: o mijn god. Dat is wrange humor; was je je halve leven bezig met slank blijven, krijg je dit?! Maar ik werd juist dunner. Dat is wel leuk aan de overgang, je wordt meer jezelf, minder zin in gedoe, meer ontspannen. Zo van: dit is het en daar doe je het maar mee.’