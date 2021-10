Acteur Teun Luijkx vindt afgetraind lichaam niet mooi: ‘Buikje ziet er gezelliger uit’

‘Alcoholvrij bier wordt steeds lekkerder’

Eten & drinken: ‘Sinds vijf jaar eet ik vegetarisch. Mijn vriendin Eva doet dat al sinds haar vijftiende. In het begin van onze relatie werd ik ziek van een stuk bavette en dacht: even stoppen met vlees. Ik vond het na een paar weken al goed vol te houden. In Nederland zijn veel goede vleesvervangers te koop. In Spanje, waar we veel zijn omdat Eva half Spaans is, vliegen de jamón en kippetjes je om de oren en moet je wat creatiever zijn. Ik ben sindsdien wel wat afgevallen. Met alcohol probeer ik te matigen. Het scheelt dat alcoholvrij bier steeds lekkerder wordt. Vroeger kwam er tijdens het voetbal kijken het ene na het andere biertje voor m’n neus. Nu heb ik na twee glazen alcoholvrij genoeg. Tijdens Eva’s zwangerschap had ik me voorgenomen uit solidariteit niet te drinken, maar dat is niet helemaal gelukt.’