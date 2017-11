Aantal sterfgevallen bij operatie aan hartklep daalt fors

Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de Nederlandse Hart Registratie (NHR). De sterfteafname komt voort uit betere operatietechnieken, zoals het gebruik van dunnere katheters. Hierdoor treden minder complicaties op, zoals bloedingen.



Jaarlijks krijgen zo'n 3.500 patiënten een nieuwe aortaklep. De NHR bekeek twee soorten operaties: een openhartoperatie waarbij het borstbeen wordt opengelegd en een waarbij de aortaklep wordt vervangen met een katheter via de lies.



In 2012 stierf in deze twee groepen 7,4 procent van de patiënten (bijna 260 mensen) tijdens of kort na de operatie. In 2016 was dit gedaald naar 3,7 procent, ofwel 130 overledenen.