Aan het trainen voor een sixpack? ‘Zo lang er vet overheen zit, zal het niet verschijnen’

We moeten meer bewegen. Hoe vind je de sport die het best bij je past? Gezondheidsjournalist Tijn Elferink en gedragswetenschapper Johnny Buivenga gaan op zoek naar de voor- en nadelen van verschillende sporten. In deel 9: het sixpack van de 38-jarige Nick Schilder lonkt, maar dit is waarom je het niet zou moeten willen.

Zanger Nick Schilder houdt met zijn sixpack de gemoederen bezig. De helft van het Volendamse duo Nick & Simon siert deze maand afgetraind de cover van het tijdschrift Men’s Health. Schilder trainde gedurende drie maanden vijf keer per week en werd veganist. Het resultaat: hij viel dertien kilo af en kreeg er een sixpack voor terug.



Het leverde hem complimenten op, maar ook commentaar en kritiek. Onder andere dat de coverfoto nep zou zijn. Dat hoeft niet, zegt gedragspsycholoog en sportcoach Johnny Buivenga. ,,In theorie kan iedereen een sixpack krijgen, want we hebben allemaal buikspieren. Het is wel zo dat het voor de een makkelijker is dan voor de ander. Maar hoe dan ook: je moet er veel voor over hebben.”

Abs are made in the kitchen

Wie een sixpack wil, zal meer moeten doen dan alleen veel buikspieroefeningen. ,,Je kunt trainen wat je wilt, zo lang er vet overheen zit, zal het niet verschijnen”, zegt Buivenga. ,,Lokaal vet verbranden is een mythe, je zult dus ook naar voeding moeten gaan kijken. Abs are made in the kitchen.”

Quote Als je gaat sporten om af te vallen, kun je sporten gaan zien als een moetje of straf Eric van Furth

Of de abbs van Schilder gefotografeerd of gefotoshopt zijn, is voor Eric van Furth niet zo belangrijk. Schilder benadruk klassieke stereotypen, zegt de bijzonder hoogleraar eetstoornissen verbonden aan de afdeling psychiatrie van het LUMC. ,,Als je twintig bent, kun je er zo uitzien. Wat als je je als eind dertiger gaat vergelijken met Schilder? Dan bestaat de kans dat je denkt: alleen zo ben ik succesvol en aantrekkelijk. Zo’n foto draagt daarom niet bij aan welzijn van mannen in algemeen.”

Niet zonder T-shirt op de foto

Het is precies de reden waarom we Buivenga niet snel zonder T-shirt op social media zullen zien. Een sixpack moet volgens de psycholoog niet de beweegreden zijn om te gaan sporten. ,,Maar belangrijker: als je gaat sporten om af te vallen, kun je sporten gaan zien als een moetje of straf. Als je een keer geniet van een taartje of een biertje, dan kan het zijn dat je gaat denken: nu moet ik sporten om ervoor te zorgen dat ik niet aankom. Daardoor kun je sporten gaan zien als straf. Zo’n sixpack komt maar niet en je raakt teleurgesteld en daardoor verdwijnt je motivatie om te sporten.”

Quote Als je op social media vooral veel afgetrain­de en slanke mensen volgt en het algoritme heeft dat door, zal dat je niet gelukkiger maken Eric van Furth

,,Het is een ideaal nastreven dat voor de meesten niet bereikbaar is”, vat eetstoornisexpert Van Furth samen. ,,Zeker niet als je de leeftijd van Schilder hebt. Met zo’n ideaal zou je uit de bocht kunnen vliegen en een eetstoornis kunnen ontwikkelen.” Iemand moet al wel een kwetsbaarheid hebben, benadrukt de wetenschapper. ,,We vermoeden dat die kwetsbaarheid in de genen zit. De meesten die gaan lijnen, houden er op een gegeven moment mee op. Sommigen niet en dan wordt het een eetstoornis.”

Slanke mensen volgen op Instagram

Zeker jongeren die dagelijks uren doorbrengen op sociale media zijn kwetsbaar, zegt Van Furth die ook directeur is van het GGZ Rivierduinen Eetstoornissen Ursula. ,,Als je op social media vooral veel afgetrainde en slanke mensen volgt en het algoritme heeft dat door, zal dat je niet gelukkiger maken.” Dat geldt niet alleen voor mannen, het sixpack is ook bij vrouwen populair. ,,Ik vind dat geen positieve ontwikkeling.”

Als sporten aanzet tot een gezondere leefstijl, is dat volgens Van Furth prima. ,,Maar wees ook tevreden met jezelf. Er zijn nogal wat fanatieke sporters die minder en minder gevarieerd gaan eten. Door vooral veel eiwitten te eten laat je je lichaam tegenstrijdige dingen doen.”

Pas op met crunches

Voor Schilder is het een succeservaring, zegt Buivenga. ,,Dat is leuk voor hem. Maar de beste reden om te sporten is: plezier.” Je hoeft daarbij niet te veel te focussen op die buikspieren. ,,Met heavy lifts en core-oefeningen train je buikspieren in principe al voldoende. Uit allerlei onderzoeken blijkt dat te veel nadruk leggen op een sixpack met bijvoorbeeld crunches tot blessures kan leiden.”

