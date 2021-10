Aaf Brandt Corstius: ‘Ik zorg dat ik vijf, zes weken per jaar vakantie heb’

‘Witte wijn smaakt niet meer sinds corona’

Eten & drinken: ‘Ik ben geen snoepkous. En gezond opgevoed. Mijn vader was vegetariër en geobsedeerd door vitamines. Ik herinner me dat hij vaak sinaasappels voor ons pelde. Toen mijn moeder op mijn zesde overleed, zijn we een jaar naar Amerika gegaan. De oppassen daar zetten rauwe aardappelen op tafel. Terug in Nederland was er elke dag een kok. Dat klinkt deftig maar het waren studenten die voor ons kookten, want mijn vader kon huishoudelijk gezien niks. Die studenten kookten gezond en goed. Ik ben van de groente, maar moet rekening houden met mijn kinderen. Vooral mijn zoon heeft een beperkt palet, dus ik experimenteer weinig, ik wil dat-ie eet. Witte wijn vind ik lekker, maar sinds ik corona heb gehad klopt die smaak niet meer. Van rode wijn word ik dik en na drie glazen heb ik een kater, dus ik drink ook vaak niet. Of om vijf uur een 0.0- biertje, dan heb ik toch dat borrelgevoel.’