75 nieuwe ziekenhuisopnames en 67 sterfgevallen door coronavirus

Zowel de sterftecijfers als het aantal ziekenhuisopnames lieten de afgelopen dagen een neergaande tendens zien. De voorbije maandagen vertoonden vrijwel altijd een daling, omdat registratie en melding tijdens de weekeinden iets achterlopen. Het RIVM benadrukt dat het zowel bij de nieuwe overlijdens als ook het aantal ziekenhuisopnames om meldingen na registratie gaat. Die melding kan ook een paar dagen later zijn. Het totale aantal doden komt vandaag op 3751 en het aantal personen dat tot nu toe in het ziekenhuis werd opgenomen, stijgt naar 9779. Een deel van deze patiënten is in het ziekenhuis overleden of is inmiddels opgeknapt. Ook zegt het RIVM dat het werkelijke aantal overleden Covid-19 patiënten hoger is dan de hoeveelheid meldingen, omdat niet alle patiënten voor overlijden getest werden.

Oversterfte