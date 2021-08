10 vragen die de huisarts vaak hoort: ‘Nu ik er toch ben, mag ik nog wat kleins laten zien?’

Mijn ziekte ‘Een blauwe plek, die geneest. Maar woorden zijn een soort vergifin­fuus, waar je continu aan ligt’

11 augustus Zo’n 1 miljoen Nederlanders hebben een zeldzame aandoening. Daardoor is het vaak ingewikkeld om de juiste diagnose te stellen en de goede behandeling te vinden. In deze serie vertellen ervaringsdeskundigen over de impact daarvan. Vandaag Mirre (39) over dissociatieve identiteitsstoornis (DIS): ,,Het is alsof een hart in stukjes is gebroken.”