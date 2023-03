1 op de 10 heeft chronische nierschade: dit hebben je nieren nodig om gezond te blijven

Amber (27) is al toe aan haar vierde donornier: ‘Ik wil niet steeds dat zieke meisje zijn’

Je ziet niets aan Amber Hageman. Niet dat ze als meisje van 10 een zware niertransplantatie onderging. En evenmin dat ze nu, als jonge vrouw van 27, toe is aan wéér een nieuwe nier en daarmee de vierde donor op rij. Amber zelf houdt er de moed in, al is haar leven slechts wat er tussen de ziekenhuisbezoeken overblijft. ,,Het is alsof je een enkelband draagt.’’