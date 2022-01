Zus van Suzanne Klemann stierf op jonge leeftijd: ‘Mooie gedachte dat mijn kinderen nu bij haar zijn’

‘Sorry dat ik nog niet online ben,’ klinkt Suzanne wat verhit aan de telefoon. ‘Het lukt me niet bij de Zoom-link in mijn mailbox te komen. Mijn telefoon is afgelopen zomer in Albanië gehackt, ik heb nog steeds problemen met mijn mails binnenhalen. Diepe ellende.’ Een paar minuten later verschijnt ze in beeld. Warme lach. Leesbril in de ene hand, woelend door haar haren met de andere hand. ‘Hèhè, gelukt.’