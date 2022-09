Zij braken met hun ouder: ‘Het enige dat ons bij elkaar houdt, is dat ik door hem leef’

Nuria Schats (21) werkt in de muziek­industrie en woont in Amsterdam met twee huisgenoten. Ze heeft sinds twee jaar geen contact meer met haar vader.

,,Als kind voelde ik me eenzaam als ik al die gelukkig gezinnen zag. Mijn ouders gingen scheiden toen ik vier was omdat mijn vader een affaire bleek te hebben met een minderjarig meisje. Het werd een vechtscheiding en daarna heeft hij nauwelijks een rol gespeeld in de opvoeding van mij en mijn broertje. Door de rechter werd bepaald dat ik een middag per week bij hem was. Vanaf mijn dertiende mocht ik zelf beslissen en had ik daar geen behoefte meer aan.”

,,Hij had een café en dat was de stamkroeg van mijn vriendengroep. Daar zag ik hem regelmatig, dan tapte hij een biertje voor me en spraken we even over hoe het ging. We hadden minimaal contact, maar ik dacht: het is mijn vader, dus ik blijf toenadering zoeken. Twee jaar geleden heb ik het contact echter helemaal verbroken. Hij had een relatie, maar ik kwam erachter dat hij een affaire had met een heel goede vriendin van mij. Hij is toen zo ontzettend mijn grens overgegaan dat ik wist dat ik zo iemand niet in mijn leven wilde.”

,,Later dat jaar kreeg ik op mijn verjaardag een felicitatie-appje en hij heeft ook nog eens voorgesteld wat te gaan drinken. Hij zei niets over wat er was gebeurd, terwijl hij wist dat ik van zijn affaire wist. Ik heb het namelijk aan zijn vriendin verteld, waardoor zijn relatie uitging. Ik heb geen behoefte hem te confronteren, maar ik heb een bepaalde afsluiting nodig. Ik heb hem een brief geschreven, maar die heb ik nooit verstuurd. Soms sta ik op het punt dat alsnog te doen, maar dan realiseer ik me dat ik hem mijn meest persoonlijke gevoelens niet gun. Hoe hij de afgelopen twintig jaar heeft gehandeld, kost me nog dagelijks veel energie. Ik wil geen seconde van mijn leven meer met hem bezig zijn, ik wil me focussen op het helen van mijn trauma’s. Het enige dat ons bij elkaar houdt, is dat ik door hem leef.”