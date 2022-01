Zelfs de receptioniste staat machteloos tegenover het geweld van deze kinderen

Geboren worden in een pandemie: deze dreumesen doen mondkapjes voor en schudden geen handen

Ze kennen de wereld niet zonder mondkapjes, lockdowns, kleine (of géén) verjaardagsfeestjes en een hoop onrust. Deze Utrechtse baby’s die sinds het begin van de coronapandemie zijn geboren, leven al bijna twee jaar in een 1,5 metersamenleving. ‘It takes a village to raise a child, maar in deze tijd ís er geen dorp.’

26 december