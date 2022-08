‘Zeg eens dankjewel’: hoe leert een kind dankbaar te zijn én dit te uiten?

,,Kleine kinderen kunnen niet overzien wat het betekent om een vakantie te regelen, een dagje uit te organiseren of een cadeau te kopen. Welke moeite, tijd of geld daar in zit. Om die reden kun je niet verwachten dat kinderen ineens niet gaan huilen of zich goed gedragen de hele dag. Laat staan dat ze hun dankbaarheid naar je uitspreken. Kinderen leven in het hier en nu”, zegt Sophia van Splunteren. Ze is gediplomeerd kinder- en oudercoach bij Kleine Grote Mensen.

Snappen hoe een ander werkt

Pas als kinderen een jaar of vijf zijn ontwikkelt er iets wat in de psychologie theory of mind wordt genoemd. ,,Theory of mind is begrijpen dat andere mensen een bepaalde mentale toestand hebben, zoals verlangen, emoties, overtuigingen of percepties, die verschillen van die van jou zelf en dat zulke mentale toestanden gedrag sturen”, legt Giacomo Bono uit. Hij is universitair hoofddocent psychologie aan de California State University Dominguez Hills en co-auteur van het boek Making Grateful Kids. ,,Voor dankbaarheid naar andere mensen moet die theory of mind ontwikkeld zijn. Het uitdrukken van dankbaarheid vindt dus meestal niet plaats voor de leeftijd van 5 jaar.”

Quote Als jullie thuis dankbaar­heid naar elkaar uitspreken, dan zet je daarmee een lichtje aan bij je kinderen Sophia van Splunteren

Een interne factor die helpt bij het uitdrukken van dankbaarheid is een sterke taalvaardigheid, zegt Bono. ,,Jonge kinderen die goed zijn in sociale interacties met andere leeftijdsgenoten, ouders en volwassenen zullen eerder dankbaarheid uiten, soms al vanaf de leeftijd van 4 jaar.”

Oefenen met dankbaarheid

Volgens Bono kan dankbaarheid worden aangeleerd en versterkt door oefening. ,,Hoewel menselijke hersenen pas tussen de vier en vijf jaar de theory of mind ontwikkelen, kunnen volwassenen helpen deze weg voor te bereiden. Sociale interacties, ook als kinderen pas 2 of 3 jaar oud zijn, helpen om dankbaarheid en vriendelijkheid te bevorderen. Hoe meer jullie als ouders thuis praten over wensen, gedachten en gevoelens, hoe meer kinderen hiermee zullen oefenen en sociale en emotionele vaardigheden oppikken.”

Van Splunteren vult aan: ,,Als jullie thuis dankbaarheid naar elkaar uitspreken - of het nu is omdat de ander iets aangeeft of lekker heeft gekookt - dan zet je daarmee een lichtje aan bij je kinderen. Blijf als ouders het goede voorbeeld geven en heb er vertrouwen in dat je kind dit vanzelf oppikt.”

Quote Dankbaar­heid is een toegangs­poort tot meer sociaal-emotionele vaardighe­den. We hebben vaak andere mensen nodig om dingen te bereiken in ons leven Giacomo Bono, universitair hoofddocent psychologie

Wat daarbij volgens Bono belangrijk is, is om kinderen het gevoel van dankbaarheid beter te laten begrijpen. ,,Probeer verbaler te zijn dan alleen ‘dankjewel’. Stel, een broertje deelt iets met zijn zus. Zeg dan niet alleen dat zij dankjewel moet zeggen, maar zeg je ‘wat lief dat hij zijn koekje met jou deelt, dit chocoladekoekje is namelijk zijn favoriet!’. Of neem het voorbeeld van een cadeautje krijgen van oma. Zeg dan bijvoorbeeld ‘wat fijn dat oma wist dat jij dit zo graag wilde hebben en dit voor jou heeft gekocht!’. Als je kind ‘dankjewel’ zegt terwijl hij of zij de bedoeling van een broertje, oma of iemand anders beter begrijpt, dan zal dat helpen om zijn of haar dankbaarheid te versterken.”

Belang van dankbaarheid

Waarom willen we eigenlijk dat kinderen zich dankbaar voelen? Bono: ,,Ik zie dankbaarheid als een toegangspoort tot meer sociaal-emotionele vaardigheden. We hebben vaak andere mensen nodig om dingen te bereiken in ons leven. Dankbaarheid helpt om ons op elkaar af te stemmen, zodat we elkaar beter kunnen steunen in moeilijke tijden en bij het bereiken van belangrijke doelen. Wat misschien nog belangrijker is, is dat dankbaarheid een vorm van zelfzorg is, gericht op een goede mentale gezondheid en geluk. Dankbaarheid kan helpen om de positieve aspecten van het leven te benadrukken en je veerkrachtiger te maken.”

Dit onderwerp is volgens Bono zeker in de nasleep van de coronapandemie actueel. ,,De pandemie verslechterde namelijk niet alleen de mentale gezondheid van kinderen, maar beroofde veel kinderen ook van de sociale interacties die ze nodig hebben in hun ontwikkeling. In mijn eigen recente onderzoek ontdekte ik dat dankbaarheid het welzijn en de veerkracht van studenten hielp toen de pandemie in het voorjaar van 2020 uitbrak.”

Quote Het is niet vreemd dat kinderen op jonge leeftijd egocen­trisch zijn. Vaak zie je pas later de vruchten van jouw inspanning als ouder Giacomo Bono

Ondankbare taak

Doordat jonge kinderen in het hier en nu leven, kan het goed zijn dat je na een gezellig uitje ‘s avonds te horen krijgt dat het ‘nog nooit zo’n stomme dag is geweest’. ,,Als kinderen zich op dat moment zo voelen, dan zeggen ze dat”, zegt Van Splunteren. ,,Maakt dit het ouderschap soms ondankbaar? Absoluut. Kun je het idee hebben dat jij het opvoeden verkeerd aanpakt? Dat ook. Het is totaal niet vreemd om van zulk gedrag van je kind te balen, maar ik wil je op het hart drukken dit soort uitspraken met een korreltje zout te nemen. Maak er een grapje over (‘Ik heb jou anders de hele dag zien lachen’ of ‘Je hebt wel leuk met je cadeautje zitten spelen’) en houd het luchtig. Probeer het in perspectief te plaatsen en trek het je vooral niet te veel aan.”

Bono: ,,Het is de taak van kinderen om hun eigen persoon in de wereld te worden. Het is niet vreemd dat kinderen op jonge leeftijd egocentrisch zijn terwijl ze ontdekken wie ze zijn en hoe de wereld in elkaar zit. Dat betekent niet dat jij het verkeerd hebt aangepakt. Vaak zie je pas later de vruchten van jouw inspanning als ouder. Dat gezegd hebbende: wees lief voor jezelf en probeer vooral quality time samen door te brengen. Wees nieuwsgierig naar de wereld van je kind. Tijd en aandacht is een van de beste geschenken die je je kind kunt geven.”

