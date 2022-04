Wanhopige Cobi zoekt uithuisgeplaatste kleinkinderen: ‘Wie weet waar ze zijn?’

Josianne’s (28) spoedkei­zer­sne­de met 26 weken was trauma­tisch: ‘Ik dacht vaak dat hij dood in z'n bedje lag’

Josianne (28) had een traumatische bevalling. Wat een routine echo had moeten zijn, eindigde met slechts 26 weken zwangerschap in een spoedkeizersnee. Inmiddels is Micha 15 maanden oud en gezond, maar het zorgde voor veel angsten bij zijn moeder. ,,Vaak dacht ik dat hij dood in zijn bedje lag.”

