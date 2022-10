Vrouwen in sprookjesboeken hebben nauwelijks tekst, en dat maakt uit: 'Stil zijn wordt dan de norm’

Luibov vluchtte zwanger uit Oekraïne, baby David is nu een lichtpunt­je voor hele opvangloca­tie

Nieuw leven in de opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen in Dordrecht. De 41-jarige Luibov is vorige maand bevallen van een gezonde zoon. Op kraamvisite bij de kleine David en zijn moeder. ,,Blijdschap, verdriet, ik voel van alles tegelijk.’’

2 oktober