'Vraag niet ‘hoe was het op school?’ maar: ‘wat heb jij vandaag meegemaakt?’

Nieuwe klasgenoten, een andere leerkracht of verandering van school: in het nieuwe schooljaar is alles anders. Begeleid, maar betuttel niet, is de boodschap van Marielle Balledux (60), senior adviseur Opgroeien en Opvoeden bij het Nederlands Jeugdinstituut.

Hoe stressvol is een beginnend schooljaar voor kinderen?

„Terug naar school gaan brengt een gezonde spanning met zich mee. Er zijn kinderen weg of juist nieuw in de klas, of is er een andere leerkracht. Daarnaast moet er opeens weer van alles en is de gangbare routine terug. Weer op tijd naar bed, vroeg opstaan en huiswerk maken: dat is wennen. Bovendien maken kinderen iedere zomer zowel geestelijk als lichamelijk een ontwikkeling door. Dat betekent soms dat vriendschappen veranderd kunnen zijn.’’

Hoe pak je de nieuwe start aan?

,,Bij alle overgangen is een goede voorbereiding belangrijk, zeker voor jonge kinderen. Dat het kind weet wat er gaat gebeuren geeft een gevoel van veiligheid. En dat helpt om iets nieuws aan te durven gaan. Leg uit hoe de komende weken eruitzien. Pak bijvoorbeeld de eerste keer samen de schooltas in. Straal als ouder vooral uit dat het leuk is om weer naar school te gaan.’’

En kinderen die naar de brugklas gaan?

,,De overgang naar de middelbare school is echt anders, ook voor een ouder. Kinderen krijgen plotseling te maken met een rooster, een groter gebouw en kinderen die nogal verschillen in gedrag en ontwikkeling. Begeleid je kind waar nodig, maar probeer er niet te veel bovenop te zitten. In deze levensfase maakt je kind een volgende stap naar zelfstandigheid en laat je als ouder je kind steeds meer los.’’

Een kind kan thuis stiller worden, zich opsluiten op de kamer, buikpijn hebben of tegen­draads gedrag vertonen Marielle Balledux, senior adviseur Opgroeien en Opvoeden bij het Nederlands Jeugdinstituut

Wat als je kind na een paar weken ander gedrag vertoont?

,,Het is belangrijk om het gedrag serieus te nemen en goed te luisteren. Misschien loopt het niet lekker op school of zijn er problemen in de klas. Een kind kan thuis stiller worden, zich opsluiten op de kamer, buikpijn hebben of tegendraads gedrag vertonen. Dat zijn vaak signalen dat je kind zich ergens ongerust over maakt. Zoals gepest of buitengesloten worden, een slechte omgang met de leerkracht, of niet kunnen meekomen met de les.’’

Wat kun je doen als ouder?

,,Vertel je kind wat je signaleert, ga het gesprek aan en probeer er achter te komen wat er aan de hand is. Ga niet zelf invullen: soms gaat het om iets heel anders dan je denkt. Bedenk vervolgens wat je samen kunt doen om het voor je kind beter te maken. Je kunt ook de leerkracht of mentor over de situatie inlichten. Vertel wel altijd dat je zo’n gesprek aangaat en vraag of je kind mee wil om zelf het verhaal te vertellen. Het is goed dat de docent weet wat er speelt, zodat hij of zij kan anticiperen als het nodig is. Dat een kind zich op z’n gemak voelt, is ook de verantwoordelijkheid van de school.’’

Hoe geef je je kind net dat juiste zetje voor een veilige landing?

„Vraag niet ‘hoe was het op school?’ maar: ‘wat heb jij vandaag meegemaakt?’ Informeer hoe je kind zich voelt, hoe het gaat, maar zit er niet te veel bovenop. Overlaad een kind niet met informatie maar anticipeer op de vragen die je krijgt. Het loslaten van je kind vraagt ook iets van jou. Praat hierover met je partner of bekende, want spanningen bij jezelf gaat je kind merken en dan bestaat de kans dat hij of zij je helemaal niets meer vertelt.’’

Tips van de expert Open deur Laat merken dat jouw huis openstaat voor nieuwe vrienden en vriendinnen. Doe-het-zelf Laat je kind zo veel mogelijk zelf doen. Helpen mag, maar betuttel je kind niet. Vertrouwen Heb vertrouwen in je kind en de leerkracht. Zorg dat je zelf ook nakomt wat je zegt.