Verloskundige: ‘Op je rug bevallen vaak verre van ideaal’

vraag de vroedvrouwIn deze serie buigt verloskundige Margot van Dijk (30) zich over een vraag uit de praktijk. Deze week is dat: beïnvloedt je bevallingshouding het verloop van je bevalling?

Beeld je je een bevallende vrouw in, dan is dat waarschijnlijk op haar rug. Waarom is dat de ‘standaard’ bevallingshouding?

,,Dat heeft vooral te maken met het gemak voor degene die zorg verleent. Op de rug bevallen is de standaard geworden naarmate bevallingen meer medisch zijn geworden. Sindsdien worden zorgverleners - ook verloskundigen - opgeleid om vooral bevallingen in rugligging te begeleiden. Deze houding zorgt voor de perfecte werkhoogte, en maakt het tijdens medische interventies makkelijker voor de zorgverlener.”



,,Sterker nog: wel 80 procent van de bevallingen is in rugligging. En er zijn verloskundigen in opleiding die nog nooit een bevalling in een andere houding hebben gezien. Daarnaast heerst onder vrouwen zelf vaak ook het idee dat bevallen op de rug normaal is, door wat we in films zien en aan verhalen lezen en horen.”

Zijn er ook voordelen voor een vrouw als zij op haar rug bevalt?

,,Een voordeel is dat het de bevalling iets afremt als die erg snel gaat. Maar in de meeste gevallen is op je rug bevallen verre van ideaal en geen natuurlijke houding. Het bekken is bijvoorbeeld op handen en knieën twee centimeter groter in diameter, en dat maakt veel verschil voor een babyhoofdje. Je stuitje gaat wat naar binnen toe als je op je rug ligt, terwijl dat juist wat meer open zou moeten gaan.”



Quote Er zijn verloskun­di­gen in opleiding die nog nooit een bevalling in een andere houding hebben gezien

,,Het is dus goed voor te stellen dat de ontsluiting soms niet goed vordert op de rug: de zwaartekracht en fysiologie van de vrouw werken immers niet mee. Daardoor bestaat er weer een grotere kans op een vacuümbevalling of knip. Daarnaast moet de vrouw vaak veel harder werken tijdens het persen, en doet het bevallen op de rug meer pijn.”

Wat zijn bevallingshoudingen die meer in het voordeel van de vrouw werken?

,,Laat je een vrouw vrij bewegen tijdens de bevalling, dan zal zij instinctief vaak op haar handen en knieën, op de baarkruk of gehurkt bevallen. Zo is het bekken meer open en helpt de zwaartekracht een handje mee. Als je het echter fijn vindt om op je rug of op je zij te bevallen in bed: daar is ook niks mis mee, zolang het maar voor jou goed voelt.”



,,Het is trouwens een fabel dat je tijdens een ziekenhuisbevalling met een CTG (cardiotocogram, onderzoek waarbij een apparaatje de hartslag van je ongeboren kindje meet, red.) of ruggenprik op je rug móet blijven liggen. Ook dan is het uiteindelijk jouw bevalling en mag je aan je zorgverlener aangeven dat je wilt gaan staan of op je zij wil liggen. Omdat niet alle zorgverleners ervaring hebben met een andere bevallingshouding, is het soms moeilijk om meteen medewerking te krijgen. Daarom is het handig alvast iets over bevallingshoudingen in je geboorteplan te zetten, en je partner of iemand anders bij je te hebben om voor je op te komen.”

Door een goede bevalhouding aan te nemen, kun je de geboorte soepeler laten verlopen. Ouders van Nu zette alle bevalhoudingen mét voor- en nadelen op een rij.

Wat moeten we nog meer weten over bevallingshoudingen?

,,Denk in mogelijkheden, niet in moeilijkheden. Zelfs als je aan snoertjes vastzit tijdens een ziekenhuisbevalling. Kleine veranderingen zoals een kussen gebruiken of op je zij liggen kunnen al helpen.”



,,Wanneer ik zie dat een bevalling niet goed vordert, is altijd mijn eerste advies te veranderen van houding. Dat is de makkelijkste interventie die er is. Geef de nieuwe bevallingshouding wel drie weeën de kans, want het voelt niet altijd direct beter. Luister tot slot naar je intuïtie: als het op een rare manier optrekken van je benen voor jou goed voelt, doe dat dan. Jouw lichaam vertelt je meestal het beste wat je moet doen: er is hierin geen goed of fout.”

Volg al het nieuws over Gezin ook via Twitter en Facebook.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.