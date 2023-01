Vega(n) eten tijdens de zwangerschap: ‘Houd het puur en denk aan je B12’

marieke doet pabo Voor het eerst in haar leven trekt Marieke haar mooiste jurk en netste schoenen (uit vrije wil) aan met Kerst

Vandaag een jaar geleden was de school in duisternis gehuld. Geen kerstlampje dat brandde in de vensterbank. Een week eerder dan gepland was het kerstvakantie vanwege Corona. De weken ervoor was de klas vaak maar half gevuld vanwege quarantaines. Hoofden zaten vol zorgen. Het kerstgevoel was ver te zoeken.

21 december