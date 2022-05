Van glijmiddel tot lekkende borsten: experts geven sekstips voor na de bevalling

Na de komst van een baby valt de seks vaak weg en áls er al gevreeën wordt, doet het niet zelden pijn. Lekkende borsten, vaginaal littekenweefsel, een testosterondip bij de man: verloskundige Uwe Porters en relatietherapeut Katrien Koolen leggen alle mogelijke stoorzenders in bed bloot en stellen concrete oplossingen voor: ,,Glijmiddel op siliconenbasis is geweldig.”

,,Het is net alsof je een frikandel in de gang gooit.” Over seks na een bevalling worden soms schunnige opmerkingen gemaakt. Maar zo grappig is het niet, want door de veranderingen voor, tijdens en na een geboorte raken veel partners elkaar kwijt op intiem vlak. ,,Dat is een feit”, zegt klinisch psycholoog en relatietherapeut Katrien Koolen. Grappen erover maken is tot daaraantoe, ‘maar er wordt amper tot nooit diepgaand over gepraat. Niet met vrienden, maar ook niet met de partner zelf.”

,,Veel ouders die pas een kind hebben gekregen denken ‘ons seksleven is niet meer wat het geweest is, dus we zijn abnormaal’. Maar néé! Het is juist normaal dat ze meer moeite moeten doen om in de mood te raken.”

Volledig scherm Katrien Koolen en Uwe Porters: ‘Volgens twee op de drie vrouwen is hun seksleven veranderd na een bevalling, en hun beleving is daarbij verslechterd.’ © Hilde Eyckmans Fotografie

Dat het geen zeldzaamheid maar een wijdverspreid probleem is, toont ook een rondvraag van vroedvrouw en auteur Uwe Porters bij haar duizenden volgers op Instagram. ,,Volgens twee op de drie moeders is hun seksleven veranderd na een bevalling, en hun beleving is daarbij verslechterd. Een op de drie heeft blijvende pijn tijdens het vrijen. Dat zijn er veel te veel.” Die cijfers liggen in de lijn met een onderzoek uit 2017. De Vrouwenkliniek van het universitair ziekenhuis in Gent toonde destijds aan dat 40 procent van de vrouwen zes maanden na een bevalling nog steeds pijn ervaart tijdens de seks.