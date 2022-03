Vaders kunnen écht meezwangeren: ‘En ze raken zwangerschapskilo’s ook lastig kwijt’

Het ouderschap brengt grote veranderingen met zich mee. ,,Ja, ook voor vaders”, zegt Vickà Versele. ,,Al worden ze dikwijls vergeten.” Daarom focuste Versele zich tijdens haar onderzoek op mannen: klopt het dat ze meezwangeren? En op welke manier verandert hun lichaam en hun gedrag dan?



,,Ik heb stellen die voor het eerst in verwachting waren gevolgd van het begin van de zwangerschap tot een half jaar na de bevalling”, zegt Versele. ,,Daarna voerde ik groepsgesprekken met de nieuwe ouders. De exacte cijfers en bevindingen worden nog geanalyseerd, maar we zien een duidelijke tendens: niet alleen vrouwen, maar ook mannen komen vaak aan tijdens die periode.”

De man is solidair

De eerste extra kilo’s tikken al aan tijdens de zwangerschap. Bij vrouwen spelen vooral biologische factoren een rol, zoals misselijkheid, vermoeidheid en hormonale veranderingen. Maar bij mannen is er vooral een praktische factor, zegt Versele: ,,De aanwezigheid van specifiek voedsel. Als toekomstige ouders minder energie hebben, moe of misselijk zijn, kan het lastiger zijn om naar de supermarkt te gaan of om uitgebreid te koken, waardoor er soms geen gezond eten op tafel staat.”

Quote Het snackge­drag wordt vaak gekopieerd door de partner Onderzoekster en diëtist Vickà Versele

Al kunnen de veranderingen bij de zwangere vrouw ook invloed hebben. ,,Als ze tijdens het eerste trimester veel tussendoortjes eet om haar misselijkheid te temperen, wordt dat snackgedrag vaak gekopieerd door de partner. Hetzelfde geldt voor cravings. Of later, als de vrouw vermoeid is en moeilijker kan sporten, zal ook de man geneigd zijn op de bank te blijven zitten. Zo kunnen zich nieuwe gewoontes ontwikkelen die het lichaamsgewicht beïnvloeden.”

Een belangrijke nuance: de invloed kan eveneens de positieve kant op gaan. ,,Wanneer een zwangere vrouw focust op gezond eten en voldoende beweging, dan doet de man óók vaak mee. Bovendien zien we dat een deel van de mannen juist gezonder eet, volledig los van wat hun vriendin doet. Zij zijn namelijk bezorgd om hun levensstijl en willen een fitte vader zijn voor hun toekomstige kind.”

Lees verder onder de foto

Volledig scherm Foto ter illustratie. © Getty Images

Je lekkende broodje in een luier wikkelen, de stofzuiger pakken om een staartje te maken: bekijk deze briljante lifehacks van vaders op Ouders van Nu.

Mogelijke oplossingen

Hoe dan ook blijft het na de bevalling een uitdaging om de zwangerschapskilo’s kwijt te raken. ,,De vermoeidheid eist z'n tol, het is moeilijker om gezonde maaltijden of sport in te plannen. En de baby krijgt de allerhoogste prioriteit. Ouders geven aan dat ze liever tijd spenderen met hun kind dan een gezonde maaltijd koken of sporten”, zegt Versele.

Quote Een oppas vragen zodat ouders even kunnen sporten lijkt gek. Die perceptie moet veranderen Vickà Versele

Steun vanuit de omgeving kan dus een wereld van verschil maken, meent de diëtist. ,,Ouders ervaren nog een barrière om hulp in te schakelen. Voor een noodsituatie, tot daaraan toe. Maar een oppas vragen zodat ze kunnen sporten? Dat lijkt gek. Die perceptie moet veranderen.”

Het lijkt Versele tevens een goed idee om het vaderschapsverlof uit te breiden, zodat taken tussen ouders beter verdeeld worden en het makkelijker wordt om de tijd te nemen om gezond te koken of te sporten. ,,Nu geven ouders aan dat ze zich in een stereotiepe rol geduwd voelen: vader moet snel weer fulltime gaan werken, terwijl moeder thuisblijft om voor het kind te zorgen.”

Aangepaste communicatie

,,Wat ook aan bod kwam tijdens de gesprekken: veel vaders voelen zich amper aangesproken door de zorgverleners”, zegt Versele. ,,We zouden moeten streven naar een nieuwe aanpak, eentje die gericht is op het koppel in plaats van alleen op de moeder. Zorgverleners kunnen ouders bijvoorbeeld gemeenschappelijke doelen geven om na te streven, zoals twee keer per week samen bewegen. Dan zullen ze elkaar ook sneller aanmoedigen en ondersteunen.”

Nog een laatste aandachtspunt van de onderzoeker: apps en brochures over het ouderschap hebben vaak een vrouwelijk design. ,,Mannen willen die info ook lezen. Ze willen weten hoe ze hun vrouw kunnen ondersteunen, maar ze voelen zich totaal niet aangesproken door de communicatie die nu verspreid wordt. Een ander ontwerp, met een humoristische kwinkslag, zou hun aandacht wél trekken.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.