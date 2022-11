Uitstervende Gorgels en driftige maiskorrels: dit zijn de leukste nieuwe kinderboeken

De laatste Gorgels

Volledig scherm De Gorgels. © Uitgeverij Querido

Het derde deel is definitief het laatste en om maar meteen met de deur in huis te vallen: het is met stip de beste van de Gorgels-trilogie. In De Gorgels en de laatste kans trekt Jochem Myjer nog eens alle registers open. Het is evident dat hij een daverend slotakkoord wilde componeren en dat is gelukt. De Tweede Grote Gorgel-ziekte is uitgebroken en Melle, zijn zusje en zijn (groot)ouders zetten alles op alles om het uitsterven van de Gorgels te voorkomen. Na het eiland Texel en de Alpen in de eerste twee delen, ondernemen ze nu een tocht met de camper naar het Hoge Noorden. Daar wordt het steeds nijpender en spannender en uiteindelijk grijpt alles in elkaar in een meeslepende apotheose.

Met een duidelijke epiloog zet Myjer definitief een punt achter de boeken over deze wezentjes. Geen Joebelebambam en Huphuphaastelahammie meer. Al wordt er hard gewerkt aan de verfilming en vertelde Jochem Myjer in de Grote Vriendelijke Podcast dat hij nog heel graag de Grote Gorgelencyclopedie wil maken. Hij kondigt ook aan actief te blijven als kinderboekenschrijver, vooral omdat hij er zoveel plezier aan beleeft. Lezers kunnen op hun beurt genieten van dit laatste Gorgel-deel, niet in de laatste plaats door de illustraties van Rick de Haas, die ook al buiten zichzelf uitstijgt in meeslepende prenten.

De Gorgels en de laatste kans van Jochem Myjer, illustraties: Rick de Haas, Leopold, 6+

Bekijk hier een video van de boekpresentatie van De Gorgels:

Volledig scherm Bob Popcorn. © Uitgeverij Querido

Driftige maiskorrel

Waarschijnlijk zou je voor gek zijn versleten als je had voorspeld dat een levende maiskorrel met driftbuien een van de populairste kinderboekpersonages zou worden. Toch is het gebeurd: de serie over Bob Popcorn is enorm geliefd, vooral door die malle en onverzadigbare Bob die trouwens steeds minder explosief lijkt te worden, misschien omdat hij de liefde heeft ontdekt. De onvoorwaardelijke vriendschap met het meisje Ellis, en het begrip van haar vaders doen de rest. De serie doet door de combinatie van plaatjes en tekst denken aan de Waanzinnige Boomhut-serie en de immer uitdijende Loser- en Mutsenreeks. Bij Bob Popcorn ligt de lat net wat hoger als het gaat om schrijfkwaliteit en tekstbegrip.

Het echtpaar Rinck/Van der Linden strooit met idioterie en grapjes en houdt altijd de vaart erin. In dit vierde deel is Bob terug uit Amerika, waar hij zijn vriendinnetje Karamella leerde kennen, en begeleidt hij Ellis en Dante bij een kookwedstrijd waarin ze de jury proberen te verleiden met een bijzonder popcorntoetje. Natuurlijk zit er nog een avontuur aan vast en is vlak voor de grote finale nergens meer popcorn te krijgen. Het is de chaos die hoort bij dit type boek dat bijna alles te bieden heeft wat goede feelgood-slapstick vermag.

Bob Popcorn- Meesterkok van Maranke Rinck, illustraties Martijn van der Linden, Querido, 6+

Volledig scherm Pluk en Pluis © Uitgeverij Lemniscaat

300 pagina's vanuit caviaperspectief

Cavia Pluis is een rustig leventje gewend met een vast schema dat bruut wordt verstuurd als er plotseling een soort ninja-cavia bij hem in de kooi komt wonen. Deze druktemaker luistert naar de naam Pluk en is op een merkwaardige manier in het bezit gekomen van de ring van een Peruaanse prinses, die het paleis bezocht. Pluk en Pluis gaan die ring terugbrengen en dat levert hilarische en spannende scenes op.

Leuk is hoe de diertjes mensen herkennen aan hun handen en ze ook zo noemen: Groothand, Kleinhand, Aaihand en Kleurhand. Het boek is geschreven in korte zinnen die in versvorm staan gegroepeerd. Het geeft een prettig ritme aan het verhaal dat gemakkelijk leest voor kinderen die nog niet al teveel leeservaring hebben. De vaak grappige tekeningen maken het geheel nog vlotter. Pluk en Pluis is geen boekje, maar een dik leesboek van 300 bladzijden dat volledig vanuit het perspectief van de twee cavia’s is geschreven en geen moment verveelt. Ga er maar aan staan.

Pluk en Pluis. De weg naar terug van Mathilde Stein, Lemniscaat, 6+

Volledig scherm Ghost. © Uitgeverij Condor

Als het leven ineens de verkeerde kant opgaat

De vader van de 12-jarige Castle Cranshaw zit in de gevangenis omdat hij drie jaar geleden probeerde Castle's moeder en Castle zelf neer te schieten. Die avond heeft de jongen leren rennen. Daarna heeft hij zijn vader nooit meer gezien. Eigenlijk wil Ghost (dat is zijn bijnaam) professioneel basketbalspeler worden maar bij toeval raakt hij in het hardlopen verzeild. Die scene aan het begin is meteen een van de grappigste van het boek. Ghost loopt uit baldadigheid buiten de baan mee met de snelste jongens van het atletiekteam en verslaat ze met gemak. De coach (Coach in het boek) is onder de indruk en haalt hem erbij. Ghost heeft onmiskenbaar talent, maar ook moeite met de discipline en zijn explosiviteit zit hem in de weg.

Rennen is de metafoor voor het leven in dit nieuwste boek van Jason Reynolds. Het gaat erom dat je niet wegrent voor wie je bent maar gaat rennen naar wie je kunt zijn. Zo los opgeschreven zijn het wandtegeltekstjes, maar binnen de context van het overtuigende verhaal vallen ze precies op hun plek. Ghost is innemend en leest vlot door de heldere taal. Een herkenbaar verhaal over een jongen van wie het leven ook zomaar de verkeerde kant uit kan gaan.

Ghost van Jason Reynolds, vertaling Maria Postema, Condor, 9+

