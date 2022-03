Transgender persoon kan aanduiding ‘moeder’ op geboorteakte van kind laten weghalen

Sannes baby overlijdt na vruchtwa­ter­punc­tie: ‘Hoe kun je de gevolgen overzien van prenataal testen?’

Zwanger zijn is niet alleen gelukzalig aan pas gewassen rompertjes ruiken. Je kunt voor keuzes komen te staan die je niet wil, maar móét maken omdat de trein waar je op bent gesprongen met die zwangerschap doordendert. In het boek Onverwacht beschrijft Sanne van der Hout hoe zij en haar vriend na een prenatale screeningsuitslag in een medisch traject belanden dat eindigt in de doodgeboorte van hun zoontje - en hoe zij na elf jaar terugkijkt op die periode.

1 maart