Timon verloor zijn zoontje en deelt zijn rouwproces op TikTok: ‘Ik wil dat iedereen over hem hoort’

Bijna drie jaar geleden worden Timon en zijn vrouw Caroline in paniek opgebeld door zijn moeder, die op dat moment bij hun zeven maanden oude zoontje Levi is. Vijf dagen later overlijdt het jongetje. Om het te kunnen verwerken, plaatst Timon video’s over het verlies van zijn zoon. ,,Zo kan ik toch nog iets voor Levi doen.’’

Als Timon van Dam (24) na het telefoontje van de oppas zijn straat in komt rijden, ziet het blauw van de sirenes. Hun zoon Levi wordt naar het Sophia Kinderziekenhuis gebracht. Vijf dagen leven ze tussen hoop en vrees, tot Levi uiteindelijk overlijdt. Hij is geboren op 22 februari 2020 en wordt zeven maanden. ,,De oorzaak is wiegendood. Dat kan een verstikking zijn geweest, maar dat weten we niet zeker.”

Timon en zijn vrouw komen in een ware hel terecht. ,,Bij het graf van je eigen kind staan hoort niet. Dat zou andersom moeten zijn over vijftig jaar. Het was een verschrikkelijke tijd.” Beide ouders willen hun verdriet delen met de buitenwereld, om zo met het verlies om te kunnen gaan. Timon maakt video’s over Levi en plaatst deze op TikTok. Hij vindt het fijn om anderen over zijn zoon te vertellen. Zijn vrouw Caroline gaat bloggen over Levi.

Ze halen veel kracht uit hun geloof in God, vertelt Timon. ,,Wij hebben relatief snel de draad weer kunnen oppakken denk ik. Wij kunnen in vrede verder leven, omdat we weten dat Levi bij God is. Als je die troost niet hebt, snap ik dat je als ouders gek wordt.”

Thijn en Dani

Naast Levi hebben Timon en Caroline nog twee zoons: Thijn en Dani. Ondanks hun jonge leeftijd (de oudste is net twee jaar), weten ze volgens Timon wie Levi is. ,,Als we langs de begraafplaats rijden, klinkt er vanaf de achterbank ‘Fifi’ (Levi). Ook als we het graf bezoeken, geven ze kusjes op het schilderijtje van Levi.”

De TikToks over Levi helpen Timon, omdat hij zo nog over zijn zoon kan praten én daarnaast anderen die hetzelfde meemaken kan helpen. Timon krijgt regelmatig reacties van mensen die ook een kind zijn verloren en steun putten uit de video’s. ,,Ik heb weleens een bericht gehad van mensen die tien jaar geleden hetzelfde hebben meegemaakt en zich herkennen in ons verhaal. Die zien dat wij het kunnen en nemen dat als voorbeeld.” Op die manier hoopt Timon een steun te zijn voor anderen bij hun rouwproces. ,,Ik krijg ook berichten van mensen die na het zien van de video’s voor het eerst naar de kerk zijn geweest. De naam Levi betekent ook ‘verbinder’. Hij heeft mensen aan God verbonden en dat vinden wij erg mooi.”

Blijven praten

Timon benadrukt het belang van blijven praten, vooral met je partner, om zo elkaar niet te verliezen. ,,In het ziekenhuis werd ons verteld dat een erg groot percentage van de stellen die hun kind verliest uit elkaar gaat. Caroline en ik zijn gelukkig alleen maar dichter naar elkaar toe gegroeid.”