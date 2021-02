Thuisonderwijs: ‘We zijn het zat, maar het heeft ons ook veerkracht, creativiteit en digitale skills opgeleverd’

De opening van de basisscholen volgende week betekent het einde van bijna zes weken thuisonderwijs. In die periode ging het vooral over de nadelige gevolgen van corona, maar kinderen leerden noodgedwongen ook nieuwe dingen. Wat heeft de afgelopen tijd opgeleverd?

Maaike Rademaker en dochter Evi Groenendijk (9) uit Bodegraven

Maaike: ,,Bij Evi heeft het thuisonderwijs er juist voor gezorgd dat zij hard gegroeid is. Ze ziet graag dingen om zich heen gebeuren dus als er in de klas iemand opstaat om iets te pakken, is ze alweer afgeleid. In haar slaapkamer kan ze zich veel beter concentreren op de taakjes die ze moet maken. Door de goede begeleiding vanuit school kan ze de juf op ieder moment vragen stellen en daarna weer zelfstandig werken.”



Evi: ,,De eerste paar dagen achter de iPad vond ik wel lastig, maar nu ben ik het gewend. Ik ben heel erg omhoog gegaan met taal, rekenen en spelling doordat ik minder werd afgeleid. Maar ik wil heel graag weer naar school, zodat ik dan al mijn vriendinnen weer kan zien. Ik ben heel erg omhoog gegaan met taal, rekenen en spelling doordat ik minder werd afgeleid.‘’

Maaike: ,,Door corona is Evi ook zelfstandiger geworden. Daarvoor fietste ik altijd mee naar school en dan reed ik door naar mijn eigen werk. Maar omdat ik thuiswerk en ouders niet meer mee mochten, ging Evi sneller dan we gewild hadden zelf op de fiets. Ze was toen nog 8 dus dat vond ik wel lastig, maar ze vond het zelf heel stoer en het hoort bij het loslaten.”

Marjolein Hartog, leerkracht groep 8 in Woerden

,,Natuurlijk zijn er veel negatieve kanten aan corona, maar je hoort weinig over welke vaardigheden deze generatie leerlingen heeft geleerd door dit ongewone schooljaar. Zo heeft het gemak waarmee mijn leerlingen het thuisonderwijs hebben opgepakt, me verrast. Door veel besmettingen in de klas schakelden wij begin december plotseling al over. Waar wij volwassenen soms moeite hebben met thuiswerken, zijn kinderen van nature heel flexibel. Ze raakten niet in paniek en pakten dit goed op.



Ze zijn digitaal zo handig en zelfstandig geworden. Als ik ze ‘s ochtends een planning geef met daarop tijdstippen om in te bellen, zit het grootste deel gewoon op tijd klaar met z’n spullen. Echt knap. Ze hebben ook heel snel geleerd hoe je digitaal feedback kunt geven, hulp vragen en welke manieren er zijn om je werk in te leveren. Dat konden ze een jaar geleden niet. Ik denk dat ze daar later in hun werk profijt van hebben.”

Naast de digitale winst, ziet Hartog meer voordelen. ,,Je merkt dat kinderen ook ervaren dat elkaar alleen via een scherm ontmoeten niet genoeg is. Ze kwamen al snel zelf met ideeën om in de pauze buiten af te spreken. Waar ze vroeger nogal eens van vakantie naar vakantie leefden, hebben leerlingen ervaren hoe je school kunt missen als onderdeel van je dagelijks leven.”

Sabine Scheele, orthopedagoog uit Gouda

,,Door het thuisonderwijs hebben ouders en leerkrachten een kijkje bij elkaar in de keuken gekregen. Ouders hebben veel meer zicht op wat kinderen op school doen en welke eisen er aan ze gesteld wordt. Andersom hebben leerkrachten met een kijkje in de huiskamers leerlingen in hun thuisomgeving gezien. Wellicht dat dit zorgt voor wat meer waardering over en weer. Hoewel ik in mijn werk vooral veel uitgeputte ouders zie en kinderen die het zat zijn, zie ik ook dat kinderen heel veerkrachtig zijn en ouders creatiever zijn geworden. Nu iedereen meer wordt teruggeworpen op zichzelf, moet je je eigen creativiteit aanboren. Er worden in gezinnen meer gezelschapsspelletjes en puzzels gedaan, maar er wordt ook meer nagedacht over schermgebruik omdat de kinderen voor school al zoveel achter een beeldscherm zitten.”