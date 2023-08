Siona helpt moeders herstellen na zwangerschap: ‘Wieg baby in slaap als je stuitert op een yogabal’

TIPSTe veel vrouwen houden in de weken en soms zelfs jaren na hun bevalling last van lichamelijke klachten en dat moet anders, vindt Siona Llewellyn. Als één van de eerste in Nederland richt de fysio-en manueel therapeut zich daarom op kersverse moeders. ,,Eenmaal je baby in je armen, word je in het diepe gegooid.”