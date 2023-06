Simona (30) verloor haar kindje aan een zeldzame hersenafwijking

De 30-jarige Simona was heel gelukkig na de geboorte van haar eerste kindje. Samen met haar man genoot ze volop van haar blije dochter. Tot de kersverse ouders na vijf maanden ontdekten dat hun dochter een zeldzame hersenafwijking had. Ze overleed een maand later. Simona deelt video’s op TikTok over haar afscheid en rouwproces. ,,Mijn TikTok-account is hopelijk een plek voor herkenning. Er zijn helaas veel meer ouders die hun kind moeten missen.”

Na een relatie van acht jaar kregen Simona Cesarano en haar man samen hun eerste kindje. Ze hadden net een nieuw huis gekocht en waren klaar om een gezin te starten. Een baby was enorm gewenst en daarom vlogen de eerste maanden met hun dochter zo voorbij. Alles leek goed te gaan. Ze ontwikkelde zich normaal, rolde om, herkende haar ouders, lachte naar ze en was bovenal altijd vrolijk. Totdat Simona en haar man van de ene op de andere dag in een nachtmerrie belandden: hun dochter bleek ongeneeslijk ziek te zijn en had niet lang meer te leven.

Ernstig ziek

Nadat de baby bij opa en oma was opgehaald door Simona’s man, ging het mis. ,,Ze begon te huilen, wat voelbaar was tot in merg en been. Ik rende direct naar boven, want deze huil herkende ik niet en trof haar blauw en verkrampt aan in bed”, vertelt Simona. ,,Ook ademde ze niet meer goed. We zijn meteen met de ambulance naar het ziekenhuis gegaan.”

In het Wilhelmina Kinderziekenhuis bleek dat Simona’s dochter de meest heftige vorm van Lissencefalie had. Dit is een zeldzame aangeboren aanlegstoornis, waarvan de letterlijke vertaling ‘gladde hersenen’ is. De hersenschors is dan op een onjuiste manier aangelegd. In het geval van Simona’s dochter was het geheel glad. Dit gebeurt al tijdens de bevruchting en is helaas tijdens de zwangerschap, door de zeldzaamheid, nooit naar voren gekomen.

Door de aandoening wordt er geen verbinding gemaakt tussen de hersenschors en de hersenen. Daardoor treden er constant zeer heftige epileptische aanvallen op. Simona’s dochter had er om de seconde een.

Rollercoaster

Vanaf dat moment werd het leven van Simona en haar familie een rollercoaster. ,,We hebben haar vervolgens geen moment meer alleen gelaten. Het was een enorm zware en onzekere periode, waarin onze dochter constant epileptische aanvallen had en in het ziekenhuis verbleef.” Simona vertelt dat er kindjes zijn die wat ouder worden met Lissencefalie, maar dat dit voor hun dochter niet gold. ,,Ze overleed vijf weken later. Gelukkig heeft ze zelfs in het ziekenhuis nog haar vrolijke kanten kunnen laten zien. Maar dat maakte het heel dubbel.”

Simona was al actief op TikTok en maakte vooral humoristische video’s. ,,Op een gegeven moment dacht ik: waarom zou ik verbergen wat er is gebeurd? De dood maakt ook onderdeel uit van het leven, hoe pijnlijk het ook is.” En dus besloot ze om een video te maken waarin ze vertelt over het verlies van haar dochter. Daarna volgden nog meer video’s, waarin ze haar volgers meeneemt in haar rouwproces.

Manier van rouw

Simona ziet het maken van TikTok-video’s over het verlies van haar dochter als een manier van rouwen. ,,Het is een uitlaatklep. Ik viel in een zwart gat toen ik mijn dochter verloor. Video’s maken is een manier van herdenken voor mij. Daarnaast is mijn TikTok-account een plek geworden met veel herkenning. Ik ben niet de enige en ook niet de laatste die zijn of haar kind gaat verliezen. De meesten wordt dit verlies bespaard, maar bij helaas te veel mensen maakt dit onnatuurlijke verlies onderdeel uit van het leven.”

Simona krijgt tot op de dag van vandaag honderden reacties op haar video’s op TikTok ,,Ik ontvang vooral veel steun en begrip. Met mijn video’s wil ik ook echt meegeven: praat erover. Er zijn meer mensen die een kind moeten missen. Het is voor iedereen vreselijk, maar het zou fijn zijn als het meer bespreekbaar zou worden en het taboe dat hierop rust doorbroken kan worden. Dat is wat ik hoop te bereiken.”