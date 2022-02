Schooltje met vijftig leerlingen: luxe of zorgwekkend? ‘Werkdruk is behoorlijk hoog’

Op basisschool De Miland in De Meije zijn ze al blij als het leerlingaantal stabiel blijft, vertelt Daisy Lehmann. Ze staat 3,5 dag per week als leerkracht voor de bovenbouw en een dag per week doet ze taken als locatieleider. De officiële directeur is meer te vinden op zusterschool De Willibrord in Bodegraven (335 leerlingen). ,,Ons motto is ‘samen waar het kan, apart waar het moet’”, vertelt Lehmann tijdens een rondleiding door de school.



Die rondleiding is kort, want binnen is het heel overzichtelijk. De school heeft een kleine teamkamer voor de vijf leerkrachten, drie klaslokalen en een gymlokaal. De schoolbibliotheek bestaat uit twee goedgevulde boekenkasten in de gang tussen de kapstokken met luizenzakken.