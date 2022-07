Ruimte, dino’s en virussen: dit zijn de leukste kinderboeken over wetenschap

Wetenschapsboeken voor kinderen hebben een moeilijke taak: ze moeten de meest ingewikkelde vragen zo simpel mogelijk beantwoorden, en dan ook nog op een manier die het liefst speels en interessant is. Deze vijf boeken slagen daar bijzonder goed in.

Volledig scherm De prehistorische wereld wordt een uitklapboek in Zigzag dinosaurussen. © Uitgeverij Lannoo

Dino’s in een uitklapboek

Veel kinderen hebben een sterke fascinatie voor dinosaurussen en gelukkig zijn er ook voor de jongsten geweldige boeken over deze uitgestorven diersoort. Zigzag Dinosaurussen is een uitklapboek van maar liefst twee meter breed en voor dreumesen dus een behoorlijke uitdaging. Ligt het boek eenmaal uitgespreid in de kamer dan zij er tal van zoek- en doe-opdrachten met een speels tintje. Je kunt de brachiosaurus helpen met het bouwen van een boomhut en proberen net zo hard te brullen als de tyrannosaurus rex. Plezier verzekerd!

Zigzag Dinosaurussen van Makii, uitgeverij Lannoo, 3+

Volledig scherm Dinosaurussen en andere prehistorische dieren zit vol met dino-magneten. © Uitgeverij Davidsfonds

Prehistorische magneetjes

Bij het magneetboek Dinosaurussen en andere prehistorische dieren zitten meer dan veertig dinomagneten die je zelf kunt plaatsen in de omgeving waarin de dinosaurussen (en andere prehistorische dieren) leefden: zowel op de grond, in de zee als in de lucht. Heerlijk om met al die magneten te spelen en ze hun plekje te laten vinden. Ondertussen lezen kinderen over het juratijdperk en leren ze wat de archelon was; de grootste schildpad ter wereld met de omvang van een auto. Creatieve en fraai vormgegeven boeken waarbij het plezier voorop staat en er spelenderwijs ook nog iets geleerd wordt.

Dinosaurussen en andere prehistorische dieren van Sandra Laboucarie en Benoît Perroud, uitgeverij Davidsfonds, 3+

Volledig scherm Professor Anusuya Chinsamy brengt uitgestorven beesten terug tot leven in Het dikke boek van alle bijzondere dino’s. © Uitgeverij Lannoo

Professor vertelt over uitgestorven dieren

Wie op iets latere leeftijd nog steeds gebiologeerd is door dinosaurussen, kan bij Het dikke van boek van bijzondere dino’s terecht . In dit fantastische boek staat echt alles over de grote reptielen, hun tijdsgenoten en zelfs hun verre voorouders. Van de alleroudste fossielen, zoals de 567 miljoen jaar oude dickinsonia, tot dieren die relatief kortgeleden zijn uitgestorven, zoals de stellerzeekoe en de dodo. Maar het gros van de verhalen gaat over dinosaurussen, waarbij de informatie verder gaat dan de gebruikelijke grappige weetjes. Deze prachtige uitgave vol foto’s en illustraties leest vlot, is zeer gedetailleerd en gaat diep op het onderwerp in. Het is niet voor niks door een professor geschreven. Een boek om in te blijven bladeren.

Het dikke boek van alle bijzondere dino’s van professor Anusuya Chinsamy-Turan. Vertaling: Niels van Eekelen en Aleid van Eekelen-Benders, uitgeverij Lannoo, 8+

Volledig scherm Kinderboekenschrijver Terry Denton legt heel veel zaken simpel uit. © Uitgeverij Lannoo

Van het heelal tot je kleine teen

‘Jij bent een gewervelde. Slechts twee procent van de dieren bestaat uit gewervelden dus jij bent zeldzaam’. Een fijne mededeling uit Terry Dentons echt serieus geweldige gids voor alles. Terry Denton is bekend van de grappige tekeningen in de razend populaire serie over De waanzinnige boomhut. Ook nu maakt hij weer geestige illustraties, maar zoals de titel belooft is het ook een serieus boek. Waarover het precies gaat? Wel, het gaat over alles. Over het heelal, de oerknal, zwarte gaten en sterrenstelsels, maar ook over dna, de zintuigen en het lichaam. Zelfs het ingewikkelde concept van de singulariteit wordt zo helder uitgelegd, dat je het gewoon niet meer niet kunt begrijpen.

Terry Dentons echt serieus geweldige gids voor alles, vertaling Edward van de Vendel, uitgeverij Lannoo, 8+

Volledig scherm Viruswereld klinkt eng, maar is vooral interessant. © Uitgeverij Gottmer

Alles over vervelende virussen

Dankzij corona zijn kinderen meer dan bekend met virussen, maar is er een boek dat goed uitlegt hoe ze nu precies werken? Ja, dat is er. Het heet Viruswereld en legt precies uit hoe SARS, ebola en hiv werken. Marc ter Horst schrijft er levendig over en maakt duidelijk dat het niet nodig is om bang te zijn. We leven dan in een wereld vol virussen, maar dat gaat ons hele leven meestal goed. De meeste virussen zijn onschuldig en velen zijn zelfs nuttig. Het zijn alleen de nieuwe virussen die ons lichaam nog niet kent waar we op moeten letten.

Het boek staat vol met interessante weetjes. Wist je bijvoorbeeld dat de term ‘vaccin’ van ‘koe’ afkomt, dat quarantaine verwijst naar de veertig dagen die besmette zeelieden op hun schip moesten blijven en dat er nog steeds pokkenvirussen bestaan, bewaard in flesjes in zwaarbewaakte laboratoria in Rusland en de Verenigde Staten? Viruswereld, waarvoor viroloog Marion Koopmans advies gaf, leest als een trein. De toon is serieus maar prettig licht en het staat vol met vaak grappige illustraties.

Viruswereld, over snot en superspreaders van Marc ter Horst, met illustraties van Wendy Panders, uitgeverij Gottmer, 10+

