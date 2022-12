Relatietherapeuten over datenights: ‘Als je je opmaakt voor het werk, kan dat ook voor je partner’

Recensie Wat zijn dit jaar de meest hartverwar­men­de sinter­klaas­boe­ken om voor te lezen?

Als zaterdag de goedheiligman in ons land is gearriveerd, kan er weer volop gezongen en voorgelezen worden over Sinterklaas. Maar uit welke boeken doen we dat tegenwoordig? Sinds de gevoelige discussies rond het feest, is er gezocht naar nieuwe vormen. Kinderboekenrecensent Jaap Friso ziet dat veel bestaande sinterklaasboeken na een kleine aanpassing nog prima bruikbaar zijn.

11 november