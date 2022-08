Rauwe groenten, kaneel, ananas: wat kun je écht beter laten staan als je zwanger bent?

,,Eigenlijk is het advies voor zwangere vrouwen niet zo heel anders dan wat voor ons allemaal geldt. Eet gezond en gevarieerd, en eet met mate”, vertelt gynaecoloog Roland Devlieger. Twee dingen zijn binnen dat advies volgens hem wél heel verschillend voor zwangere vrouwen. ,,Voedselveiligheid wordt plotseling ontzettend belangrijk en je hebt iets meer calorieën en vitaminen nodig om de baby goed te helpen groeien. Minder dan 1 procent van de zwangerschappen eindigt in een miskraam als gevolg van een probleem met voeding. Veel vaker zijn er niet-rechtstreekse gevolgen van slechte voeding, waardoor de kans op hogere bloeddruk of zwangerschapsdiabetes stijgt.”

Toxoplasmose via groenten en kattenpoep

Als je zwanger bent - of wil worden - maak je al snel kennis met het woord toxoplasmose. Ook hoogleraar Roland Devlieger benadrukt dat je maar beter voorzichtig kan zijn met deze parasiet die via kattenuitwerpselen op je bord kan belanden. ,,Dat is gelukkig heel eenvoudig op te lossen: was rauwe groenten héél grondig voor je ze opeet en bak het vlees goed door. In de meeste restaurants zou ik me niet te veel zorgen maken over rauwe groenten. Als er hygiënisch wordt gewerkt in de keuken, mag je alles eten. Wees dus extra voorzichtig met fastfood: bestel geen zwetend broodje kaas, en een broodje filet americain al helemaal niet.”

Sommige vrouwen zijn zó bezorgd over het risico op toxoplasmose, dat ze rauwe groenten negen maanden lang van hun bord verbannen. Dat is geen goed plan volgens Devlieger. ,,Als je zwanger bent, moet je nou net veel rauwe groenten eten. Ze bevatten veel vezels, goede suikers en vitaminen. Daarnaast zorgen ze ervoor dat je minder snel last hebt van constipatie. Was de groenten goed, dan mag je alles eten. Verder kun je het beste groenten eten die op verschillende plaatsen gekweekt zijn. Stel dat een moestuin naast een vervuilende fabriek ligt, dan stapelen de afvalstoffen zich veel sneller op in jouw lichaam en dat van je kindje.”

Listeria en salmonella

Een andere stof waarmee je snel kennismaakt in het rijk der zwangere vrouwen is listeria. ,,Deze bacterie zit voornamelijk in rauwe vis, ongepasteuriseerde melk en melkproducten zoals kazen. Melk uit een pak of stukken kaas vormen geen probleem, want in de supermarkt zijn de meeste kazen gepasteuriseerd. Als dat niet het geval is, staat die info op het etiket. In kaas zit vier keer meer calcium dan in melk, dus ik raad wel aan om kaas te blijven eten tijdens de zwangerschap.”

In het rijtje van rauwe risico’s staan ook nog eieren. ,,Daarmee loop je ook risico op listeria en salmonella. Een zachtgekookt eitje kan wel: dat is lang genoeg verwarmd geweest, maar met een dessert als sabayon of zelfgemaakte tiramisu met rauwe eieren kun je beter voorzichtig zijn.”

Vreemde voedselvoorkeuren

Dan zijn er nog een heleboel dingen die verwarrend zijn. Mag je bijvoorbeeld nog wel koffie drinken? Zijn kaneel, zoethout en venkel grote boosdoeners? Begin je spontaan te bevallen van de kinine in tonic of ananas? Devlieger vat de antwoorden op deze vragen eenvoudig samen. ,,Van de meeste stoffen die je opsomt, is bewezen dat ze de zwangerschap kunnen schaden of contracties van de baarmoeder kunnen opwekken. Toch gebeurt dat alleen als je ze echt in zeer hoge concentraties binnenkrijgt. Zolang je niet te eenzijdig eet of drinkt, kan er geen probleem zijn. Drink dus gerust een kopje koffie, drink gewoon geen liter per dag.”

Wat als je plots de welbekende cravings ervaart, waar iedereen het altijd over heeft: krijg je dan ineens te veel dezelfde voedingsstoffen binnen? ,,Daar moet je inderdaad mee oppassen”, waarschuwt de dokter. ,,Stel dat je nu alleen maar zin hebt in granola met kaneel of verse ananas, dan krijg je veel te veel kinine binnen. Heb je plots een vreemde voorkeur voor een specifiek voedingsmiddel? Bespreek het voor de zekerheid met je verloskundige.”

Wie oplet op wat-ie eet, komt wel degelijk met veel weg. Daarbij helpt Devlieger graag nog een extra misverstand de wereld uit. ,,De grootste onzin die ik ooit hoorde is dat je via wat je eet het geslacht van je kindje zou kunnen beïnvloeden. Als je eenmaal zwanger bent, ligt het geslacht al vast dus dat is sowieso onzin, maar het is echt onzin dat wat je eet in de maanden of weken voor je zwanger wordt, zou bepalen of je een jongen of meisje krijgt. Laat je daar dus zeker niet door misleiden.”

Hoe zit het met voedingssupplementen?

Welke supplementen en vitaminen heb je nou echt nodig om je lichaam te ondersteunen tijdens de zwangerschap. ,,Er is eigenlijk maar één supplement dat elke zwangere vrouw zeker nodig heeft: foliumzuur”, verduidelijkt de dokter. ,,Alleen daarvan is bewezen dat het voor iedereen nuttig is. Je kunt het beste met foliumzuur beginnen vanaf het moment dat je stopt met anticonceptie. Het is belangrijk dit in de eerste weken van de zwangerschap te gebruiken om te voorkomen dat je kindje een open ruggetje krijgt.”

Wat dan met omega 3, een supplement dat in de meeste multivitaminen voor zwangere vrouwen terug te vinden is? ,,Het is bewezen dat omega 3 een belangrijke rol speelt in de hersenontwikkeling van de foetus, maar het zit ook in vis en groenten. Veel mensen krijgen vanzelf voldoende binnen via hun voeding. Eet je twee keer per week vis en groenten zoals spruitjes, veldsla of postelein? Dan is een supplement voor jou waarschijnlijk niet nodig. Al is het zeker geen probleem als je toch te veel omega 3 zou binnenkrijgen.”

,,Voor wie vegetarisch of veganistisch eet, zijn supplementen wel aan te raden. Met extra vitamine B12, zink en soms ijzer vermijden we tekorten.”

Als zwangere vrouw krijg je meestal ook de wijze raad om voldoende jodium, calcium en ijzer op het menu te zetten, maar hoe weet je of je genoeg van deze stoffen binnenkrijgt? ,,Jodium was vooral vroeger een probleem”, vertelt de arts. ,,Tegenwoordig gebruiken alle bakkers jodiumhoudend zout én meten we bij elke zwangere vrouw de werking van de schildklier. Ook het ijzergehalte meten we. Je calciumgehalte kan je daarentegen zelf in de gaten houden door voldoende zuivel of plantaardige dranken te eten en te drinken, die zijn verrijkt met calcium. Ook in groenten zoals boerenkool, broccoli, paksoi en groene kool vind je calcium terug.”

Volledig scherm Omega 3 moet je als zwangere vrouw niet per se als voedingssupplement innemen, omdat veel voeding zoals vis en groenten dit al bevatten. © Getty Images

Maar één ding dat je 9 maanden lang moet schrappen

Er is maar één ding dat je echt negen maanden of langer moet laten staan als je zwanger bent: alcohol. ,,De wetenschappelijke inzichten zijn wat bijgestuurd”, vertelt Devlieger. ,,Vroeger dachten onderzoekers dat af en toe een glaasje alcohol geen kwaad kon. Ondertussen weten we dat de alcohol tot bij de foetus komt, dus de regel is simpel: drink geen alcohol vanaf het moment dat je weet dat je zwanger bent.”

Wanneer het op alcohol aankomt, is er geen grijze zone. Meestal weet je wel pas na een paar weken dat je zwanger bent, maar volgens Devlieger hoef je zeker geen schuldgevoel te krijgen als je beseft dat je tijdens je prille zwangerschap toch nog een glas dronk. ,,Je zal zeker niet de enige zijn die dronken is op het moment dat de baby verwekt wordt. In de eerste weken ontstaat er gelukkig zelden een probleem als gevolg van het feit dat je misschien nog rookte of dronk. Je doet er wel goed aan om daar meteen mee te stoppen vanaf het moment dat je weet dat je zwanger bent.”

Voor de ene vrouw is een zwangerschap het moment om de focus op de kilo’s helemaal los te laten, de ander maakt zich voortdurend zorgen over de cijfers op de weegschaal die maar de hoogte in blijven gaan. ,,Stress is sowieso niet goed tijdens de zwangerschap en op andere momenten ook niet. Onthoud gewoon dat je wel wat extra calorieën nodig hebt: 100 per dag tijdens de eerste trimesters en 500 per dag in de laatste drie maanden. Vergis je daar niet in: dat is niet zo gek veel. Eén snoepreep is al 300 calorieën. Luister dus niet te veel naar mensen die zeggen dat je voor twee moet eten. De meeste vrouwen hebben doorgaans zes maanden nodig om op het oude gewicht te komen en door borstvoeding te geven gaat het vaak makkelijker, omdat je daar veel energie voor nodig hebt.”

7 adviezen voor zwangere vrouwen Do’s:

• gezond en gevarieerd eten

• rauwe groenten goed wassen

• vlees en vis goed doorbakken

• extra foliumzuur innemen Don'ts:

• alcohol, roken en drugs

• rauwe eieren, vis of vlees

• rauwe melk en ongepasteuriseerde kaas

