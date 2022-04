Pestkoppen doen het niet alleen: zo voorkom je dat jouw kind een meeloper wordt

Verloskun­di­gen proteste­ren: ‘Machtige ziekenhui­zen zullen straks de bevalling bepalen’

Wie in Nederland bevalt, heeft veel voor het kiezen. Thuis, in het ziekenhuis met een arts binnen handbereik, wel of niet met de halve familie erbij, pijnstilling via een prik of pompje of juist alles op eigen kracht. Maar of dat zo blijft? Verloskundigen vrezen voor de beste zorg aan zwangeren, door een nieuw financieringsplan.

1 april