Patrick (43) bouwt mini-Efteling in de tuin voor zijn zoons: ‘Je doet alles voor je kinderen’

VIDEOEen uur in de auto voor een bezoek aan het Sprookjesbos? Lang in de rij voor de Fata Morgana? Voor Patrick Pijman (43) en zijn twee kinderen is dat niet nodig. De Ridderkerker bouwde een eigen Efteling in de schuur in hun achtertuin.