Patricia krijgt kind van overleden man: ‘Hij was opgelucht toen ik het beloofde, hij zou voortleven’

Reportage Deze basis­school omarmt het schoolont­bijt: ‘Iedereen in de wijk heeft elkaar nodig’

De Agnesschool uit de Rotterdamse wijk Feijenoord omarmt het schoolontbijt-initiatief vanuit het Rijk. Hoe organiseren ze het ontbijt en wat komt er allemaal bij kijken? ,,We dachten we gaan het gewoon doen, want zo zijn Rotterdammers.’’

2 december