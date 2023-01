'Onze zoons zijn hoogsensitief, hebben tics én veel talent voor ballet’

Christophe en Magali ruilden Oostende in voor Antwerpen zodat hun zonen naar de Koninklijke Balletschool zouden kunnen gaan. Daar bloeien Mathéo en Raphaël op en vormt hun hoogsensitiviteit geen probleem. ,,Raphaël kan niet goed tegen drukte en Mathéo heeft tics, een gevolg van de aanslagen in Nice die we van dichtbij meemaakten.”

Het gezin • Christophe Deroo (39)

• Magali Bilkin (39)

• Raphaël (13, ballet en piano)

• Mathéo (11, ballet en gitaar)

Christophe: ,,Mathéo had de moves als eerste te pakken. Hij was 3, bewoog graag op muziek en vroeg zelf of hij op dansles mocht. Nadat hij zijn kleine broer voor het eerst op een podium had gezien, volgde Raphaël snel. Wat begon met een uurtje in de week, is uitgegroeid tot een passie waar onze zonen dagelijks mee bezig zijn.”

Magali: ,,Hun dansjuffen zagen potentieel en raadden ons vier jaar geleden aan om naar de open dag van de Koninklijke Balletschool Antwerpen te gaan. Op de terugweg zei Raphaël resoluut dat hij naar die school wou. Ze deden samen toelatingsexamen, mochten door en amper vijf maanden na die open dag verkochten we ons huis, klaar voor een nieuw avontuur in Antwerpen.”

Wat heeft jullie zo snel doen beslissen?

Christophe: ,,We willen het beste voor onze kinderen, maar willen ook een normaal gezinsleven. Ze hadden op internaat kunnen gaan, maar voor ons was dat geen optie omdat ze nog zo jong waren. Bovendien verliep het stroef in Oostende: de jongens werden gepest en uitgesloten vanwege hun hobby, kregen weinig begrip van leerkrachten. Dat knaagde aan hun zelfvertrouwen.”

Magali: ,,Mathéo en Raphaël zijn allebei hoogsensitief en Raphaël heeft dyslexie, dyscalculie en dysorthografie. Hun oude school slaagde er niet in daar constructief mee om te gaan, hoe vaak we die problemen ook aankaartten. En kijk nu: ze zijn opgebloeid door hun succeservaringen, hun gevoeligheden mogen er zijn op school en ze kunnen eindelijk uitpakken met hun grootste talent. Wij voelen ons als ouders ook veel meer ondersteund.”

Kortom: het was de juiste keuze?

Christophe: ,,Inderdaad. We hebben er nog geen seconde spijt van gehad. Veel familieleden dachten dat onze zonen grillen hadden en verklaarden ons voor gek, maar wij wisten beter. Ook buiten de schooluren voelen onze kinderen zich meer geaccepteerd. Hier worden ze wél gevraagd om mee te voetballen in het park en horen ze er gewoon bij.”

Wat doen jullie met Raphaëls leerstoornissen?

Magali: ,,Toen hij leerde lezen, stond ik te popelen om hem Franse boeken aan te bieden — ik praat uitsluitend Frans met de kinderen, ze kijken al van kleins af naar Franse tekenfilms — maar ik had snel door dat hij dyslexie had en liet het idee los. We stimuleerden hem wél om veel in het Nederlands te lezen: de dag dat hij een film van Harry Potter wou zien, stelde ik voor eerst het boek te proberen. Dat lukte met veel moeite, twee pagina’s per dag, het tweede boek ging al beter en vanaf het derde was hij vertrokken. Intussen verslinden ze allebei verhalen en sinds ze vorige zomer op een markt in Frankrijk manga’s ontdekten, lezen ze zelfs in het Frans.”

Hoe gaan jullie om met hun hoogsensitiviteit?

Magali: ,,Raphaël kan moeilijk omgaan met drukte en lawaai. We leerden hem aangeven wanneer het te veel is en houden er rekening mee. We leren onze jongens ook respectvol om te gaan met elkaars gevoeligheden. Ze zijn zo verschillend dat het soms moeilijk gaat.”

Christophe: ,,Mathéo is snel overprikkeld en heeft last van tics doordat hij een trauma opliep tijdens de aanslagen in Nice op 14 juli 2016. We hoorden de geweerschoten en werden meegezogen in een massa op de vlucht. Raphaël kon zelf lopen, maar Mathéo was amper 5 en zou verpletterd zijn als ik hem niet had gedragen. Dat zindert na. Toen ik na die zomer weer aan het werk wou, was hij zo bang dat ik een jaar ouderschapsverlof nam. We probeerden al ademhalingstechnieken en EFT (Emotional Freedom Technique, red.). We zijn net gestart met EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing, red.). Wil hij alleen zijn op zijn kamer, dan mag dat, maar de tics houden hardnekkig stand en komen vooral boven als Mathéo zich machteloos voelt. Wat kunnen we nog doen om ons kind te helpen?”

Hamvragen Hobby’s: ,,Mathéo danst tien uur per week, Raphaël achttien uur en die komen bovenop hun reguliere schoolprogramma. Voor Mathéo blijft er nog tijd over voor gitaarlessen, maar Raphaël moest stoppen met muzieklessen. Hij speelt en leert wel nog piano in zijn vrije tijd.” Slapen: ,,Om half negen moeten ze naar boven en dan mogen ze nog wat lezen, om negen uur gaat het licht uit. Soms zijn ze zo moe dat ze zelfs eerder naar hun bed vertrekken.” Schermen: ,,Games hebben we bewust geweerd toen ze erom vroegen. Het gebruik van andere schermen is heel beperkt, maximaal een half uur per week. Nu Raphaël een smartphone heeft, is de regel dat die niet meegaat naar de kamer en dat hij er alleen in de huiskamer op mag.” Zakgeld: ,,Op hun verjaardagen en op feestdagen krijgen ze geld en daar gaan ze zuinig mee om. Een vast bedrag per maand geven we niet, wel storten we iets op een spaarrekening. Willen ze een boek, dan betalen wij die.”

Kinderpsychiater Peter Adriaenssens: ,,Tijd is een onderschat medicijn” ,,Tics zijn van neurobiologische aard, ze kunnen uitgelokt worden door een trauma of heftige ervaring, maar dat is nooit de enige factor. Ook angstgevoeligheid speelt een rol”, zegt kinderpsychiater Peter Adriaenssens. ,,Net zoals steeds meer ouders zijn Magali en Christophe sensitief voor de ontwikkeling van hun kinderen en spelen ze in op hun specifieke kenmerken door extra steun in te zetten: therapie, en een beter passend onderwijssysteem.” ,,Een factor die echter minstens zo belangrijk is, is tijd. Naast de specifieke aanpak van ontwikkelingsstoornissen zoals tics, is dat een noodzakelijk ingrediënt. Tics komen op rond de leeftijd van 5 à 6 jaar, bereiken een piek tussen 10 en 15 jaar en verbeteren bij volwassenheid geleidelijk. Met cognitieve gedragstherapie boeken we goede resultaten. Maar wat moeilijk blijft, is dat die tics het kind helpen ontspannen. Dat onderhoudt de vicieuze cirkel en maakt aanpak moeizaam.” ,,De therapeut leert het kind om tics tijdig te voelen opkomen en ze te voorkomen door een alternatief te zoeken om rust te vinden. Een laatste advies voor álle ouders van kinderen met een specifieke problematiek is de situatie aanvaarden. Dat is niet eenvoudig en juist daarom is het belangrijk dat ook grootouders en andere familieleden hen daarin ondersteunen en eveneens overgaan tot aanvaarding.”

