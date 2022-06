‘Onze dochter maakt watjes van de kleinkinderen, met name sinds de scheiding’

Ouders over extreem slaapte­kort: ‘Ik ben op, ik ben kapot’

,,Ik dacht dat ik wist wat moe zijn was, maar dit is een whole other level.” Extreme vermoeidheid teistert nagenoeg alle (nieuwe) ouders. Evelien (31) en Elisabeth (31) overleven al maanden of jaren op een paar uur slaap en schrikken van de tol die dat eist op hun welzijn en leven. ,,Ik hoor van andere ouders dat ze zo achter het stuur kruipen, ook al merken ze: dit gáát niet.” Een slaapdeskundige die met oververmoeide ouders werkt geeft advies.

17 juni