‘Ontbijtgewoontes achterstandskinderen laten te wensen over’

Met je kinderwens op tv: Vlaanderen start datingshow met als doel zwanger te worden

In Vlaanderen start volgende week een nieuwe datingshow: niet om een romantische partner te vinden, maar om een kinderwens te realiseren. In Ik wil een kind gaat de Vlaamse zender VTM vanaf 18 oktober op zoek naar singles of koppels die graag een kind willen, maar er om de een of andere reden geen kunnen krijgen en dus op zoek zijn naar een andere alleenstaande of koppel. Experts zien heel wat voordelen aan deze vorm van bewust co-ouderschap. ,,Het welzijn van het kind is soms meer gegarandeerd dan in een traditioneel gezin.”

7 oktober