Noah is hip en Johannes is uit: dit zijn de populairste babynamen van de afgelopen 50 jaar

Wat de onderzoekers direct duidelijk werd, is dat namen steeds korter worden. In de jaren 50 was de gemiddelde naam 8 letters lang, in de jaren 60, 70 en 80 werd dat 6 letters, in de jaren 90 werden het 5 letters en de afgelopen jaren kwamen de meeste babynamen op 4 letters uit. Oftewel: Johannes is uit, Jon is in.