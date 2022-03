Niña Weijers: ‘Nu ik een zoontje heb, besef ik: het leven begint nu pas’

Niña Weijers leidt op het eerste gezicht geen doorsnee leven. Hoogzwanger ruilde ze haar gezellige appartement in Amsterdam zes maanden in voor een anonieme flat elf hoog in Almere vanwege een gastschrijverschap. Over die tijd: ,,Op een gekke manier heb ik daar heimwee naar. Ik woonde er tijdens het hoogtepunt van de pandemie met lockdown en avondklok. Doodstil. Als er vrienden kwamen, bleven ze gelijk logeren. Het was best een gezellige, geïsoleerde periode.”