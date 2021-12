Moet jij gewoon werken maar heeft je kind nu week extra vakantie? Zo pak je dat aan

vraag de vroedvrouw ‘Geen knip, geen meting, geen inwendig onderzoek: nee zeggen tijdens je bevalling mág’

In deze serie buigt verloskundige Margot van Dijk (30) zich over een kwestie uit de praktijk. Deze week is dat: obstetrisch geweld en grenzen aangeven tijdens een bevalling. ,,Vrouwen omschrijven het tegen hun wil in uitvoeren van een inwendig onderzoek soms als een verkrachting. Dat is toch ongelofelijk heftig?’’

29 november