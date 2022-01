Moederschap is soms een worsteling: ja, je bent de hele tijd moe en nee, het houdt nooit op

Wat als je kindje stikt, valt of bloedt? 'Slechts 17 procent van de Nederlan­ders heeft EHBO-diploma’

Verslikken in een stukje brood, een hete kop koffie die omgaat of een val van de trap. Een ongeluk zit in een klein hoekje, zeker bij kinderen. Toch weten veel ouders nog niet hoe ze eerste hulp bij kinderen moeten verlenen, terwijl dit van levensbelang kan zijn.

9 januari