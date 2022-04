Moeders met stress krijgen gespannen baby’s, deze experts leggen uit hoe dat komt

Dit dorp zet logopedis­ten in om de corona-taalachter­stan­den van peuters eerder te herkennen

Logopedisten in het Gelderse Voorst worden deze week naar kinder- en peuteropvanglocaties gestuurd om preventief achterstanden in taal- en spraakontwikkeling te herkennen. Dit is onderdeel van een nieuw project van de gemeente. De opvanglocaties maken zich zorgen over de taal- en sociale ontwikkeling van peuters en kleuters.

17 maart