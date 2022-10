‘Met twintig minuten voorlezen per dag komt je kind met 2 miljoen woorden per jaar in aanraking’

Eerst dus het slechte nieuws: volgens het internationale onderzoek Pisa doen Nederlandse kinderen het slechter dan kinderen in andere landen. Sinds 2012 zakken de leesscores van Nederlandse meisjes en jongens flink. En dus bijna een kwart kan niet zo goed lezen als je zou moeten kunnen om mee te kunnen komen in de maatschappij.



Als ouder kun je je kind gelukkig al vanaf jonge leeftijd een steuntje in de rug geven. Voorlezen is namelijk al vanaf jonge leeftijd - zo’n 8 maanden oud - een hele goede manier om de woordenschat en het leesbegrip van je kind te verbeteren. Dat maakt het later weer gemakkelijker voor je kind om zelf boeken te gaan lezen.

Volledig scherm © ADR

Sociale vaardigheden opdoen

Maar je hebt meer aan voorlezen, zegt Angela Esajas, leraar van het jaar 2021 en ambassadeur voor leesbevorderingscampagne Springlezend. ,,Uit studies blijkt dat kinderen die veel worden voorgelezen, tijdens het beluisteren van de verhaaltjes actievere hersenen hebben.” Op die manier worden er nieuwe connecties in de hersenen aangemaakt.

Uit andere onderzoeken blijkt bovendien dat als je een boek leest, dat dezelfde delen van je hersenen aanspreekt als wanneer je met andere mensen omgaat. Met andere woorden: je oefent sociale interactie als je leest.

,,Wanneer je fictie voorleest, ontmoeten je kinderen via het verhaal allemaal verschillende mensen en leren zij zich in verschillende mensen te verplaatsen”, zegt Anneke Smits, lector Onderwijsinnovatie aan het Windesheim-college. Goed dus voor het inlevingsvermogen, en om sociale vaardigheden op te doen.

Quote Kinderboe­ken bevatten drie keer zoveel laagfre­quen­te woorden als televisieprogramma’s of gewone gesprekken tussen ouder en kind Anneke Smits, lector Onderwijsinnovatie

Verbeteren woordenschat

Ook de woordenschat van je kind gaat er flink op vooruit als je meer voorleest, vertelt Smits. In het dagelijks leven gebruiken we namelijk niet zo heel veel woorden: er zijn in totaal zo’n 3000 ‘hoogfrequente’ woorden die we regelmatig horen. Daardoor kan het zo zijn dat je kind maar weinig woorden leert kennen. Voorlezen kan helpen. ,,Kinderboeken bevatten drie keer zoveel laagfrequente woorden als televisieprogramma’s of gewone gesprekken tussen ouder en kind”, zegt Smits. Dat zijn dus woorden waar je kind niet vaak mee in aanraking komt.

Je helpt je kind dus enorm met de taalontwikkeling als je voorleest. Ook als het maar eventjes per dag is. Met 20 minuten lezen per dag komt je kind per jaar met zo’n 2 miljoen woorden in aanraking. Doet je kind dat maar een minuut per dag, dan krijgt het per jaar maar zo’n 100.000 woorden te zien.

Voorlezen is ook gewoon leuk

En ten slotte: voorlezen kan gewoon een heel fijn rustmoment zijn tussen jou en je kind. Volgens onderzoek van de Rutgers Robert Wood Johnson Medical School is het zelfs erg goed voor je opvoedstijl. Ouders worden er namelijk minder streng van en bouwen een betere band op met hun kinderen.

Nog een mooi resultaat: kinderen waarbij genetische factoren spelen die een leerachterstand zouden kunnen opleveren, kunnen veel beter meekomen met andere kinderen als er vaak voor ze wordt voorgelezen. Met een ouder samen een boek lezen kan echt een enorme impact hebben op de ontwikkeling van het kind, concludeerden de onderzoekers. Kortom, allemaal goede redenen om er ‘s avonds een boekje bij te pakken. Wat voor kinderboek, dat maakt nog niet eens zoveel uit. Ook boeken uit een jeugdserie kunnen enorm veel betekenen voor de ontwikkeling van je kind: al is het maar omdat ze na het eerste deel misschien álle boeken willen verslinden.

