Met deze tips overleven leerlingen, docenten én (groot)ouders de eindtoets die vandaag begint

VIDEO Stilgebo­ren Luke kwam in België ter wereld, omdat late abortus hier strafbaar kan zijn: 'Dit moet anders’

19 april ‘Jullie kindje zal niet meer kunnen dan met zijn ogen knipperen’, waren de woorden van de arts tegen de zwangere Bienvenida Linscheer en haar partner Erwin. Hem uit zijn lijden verlossen is in Nederland strafbaar, over de grens niet. ,,Dit was het meest liefdevolle dat we voor Luke konden doen.”