Met baby op vakantie: vergeet deze pasjes, papieren en noodnummers niet

De zon schijnt, de lente is in aantocht en vakantieplannen worden gesmeed. Wie voor het eerst reist met een baby ziet misschien op tegen alle administratieve rompslomp. Zeven tips om als doorgewinterde globetrotter in het vliegtuig te stappen.

Heb je je baby al ingeschreven bij je eigen ziektekostenverzekering?

Alle kinderen moeten verplicht verzekerd zijn, dus doe dat vóór je kindje vier maanden is. Zodra je kind is bijgeschreven op je zorgverzekering is-ie gratis meeverzekerd tot zijn achttiende voor alle kosten uit je basisverzekering, tandartskosten en de kosten uit je je aanvullende verzekering (als je die hebt afgesloten). Je kind heeft dus dezelfde verzekering als jij en kan alleen een aanvullende verzekering hebben als jij die ook hebt. Independer maakte een overzicht van de regels rondom bijschrijven bij alle Nederlandse reisverzekeringen.

Neem je zorgverzekeringspas mee en vraag voor de zekerheid de EHIC aan.

EHIC staat voor European Health Insurance Card, en vraag je gratis aan bij de zorgverzekeraar. Met de EHIC krijg je noodzakelijke medische zorg in veel landen.

Quote Reis je naar een land buiten de EU? Google dan thuis alvast het plaatselij­ke alarmnum­mer

Een reisverzekering afgesloten?

Zorg dat je kind is bijgeschreven en dus meeverzekerd is. Neem een kopie van de poliswaarden van de reisverzekering mee. Bel van tevoren en check of je verzekering op ‘Europa’ of op ‘Wereld’ staat. Vraag meteen om de alarmnummers van de verzekeringsmaatschappij. Het makkelijkst is een kortlopende reisverzekering voor jezelf afsluiten, tipt Independer, en ook je kind aan die verzekering toe te voegen. Een kortlopende reisverzekering is meestal niet duur.

Zorg dat je telefoonboek lekker vol staat

Sla bijvoorbeeld het nummer van je huisarts op, tippen de experts van Ouders van Nu. Als je kind ziek is op vakantie, is het fijn om te kunnen overleggen met je eigen huisarts, in je eigen taal. De huisarts kan ook adviseren of je met je kind naar een lokale dokter moet en wat daarbij belangrijk is om te vertellen. Is er een noodsituatie, dan kun je in alle landen van de Europese Unie bellen naar 112 om de plaatselijke hulpdiensten in te schakelen. Je krijgt dan de dichtstbijzijnde alarmcentrale aan de lijn en alle medewerkers spreken Engels. Reis je naar een ander land, buiten de EU? Google dan thuis alvast het plaatselijke alarmnummer en sla het op in je telefoon.

Babyfoto's bij de hand

Die schattige babypasfoto op het paspoort van je kind is binnen een paar maanden al achterhaald. Daar houdt de Koninklijke Marechaussee wel rekening mee, maar in het buitenland kunnen andere regels gelden. Houd je telefoon dus bij de hand: daar staan vast genoeg foto’s op ter bewijs. Maak eventueel een compilatie van foto's van je kind.

Ga je met de auto? Stop deze papieren in een mapje:

Kentekenbewijs

Europees aanrijdingsformulier

Identiteitspapieren van aanhanger en caravan

Groene kaart

Eventueel een internationaal rijbewijs

Autovignet of milieusticker

Corona is de wereld nog niet uit

Er gelden nog altijd maatregelen in het buitenland zoals testverplichtingen, QR-codes en mondkapjes. Ook zijn er landen die nog geen (toeristische) reizigers toelaten. Raak je besmet met corona op vakantie, dan gelden de coronaregels in het land van bestemming. Ook zijn er landen die vragen om een geprinte versie van je vaccinatie-, herstel- of testbewijs. Lees het hele reisadvies voor het land van bestemming op NederlandWereldwijd.nl.

